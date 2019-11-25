Кисляк отказался ехать на конференцию в США

Кисляк не поедет на международную конференцию в США

Из утвержденного Советом палаты плана зарубежных поездок сенаторов в декабре следует, что Кисляк должен был посетить конференцию 5-8 декабря.

"В плане поездка стояла, но я не еду. У меня нет визы, да и приоритеты в работе сейчас другие", — сказал Кисляк.

По его словам, в конференции российские сенаторы участия принимать не будут.