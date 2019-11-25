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Кисляк не поедет на международную конференцию в США 

РИА Новости 1 час назад
Кисляк отказался ехать на конференцию в США
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Совета Федерации, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк сообщил, что не поедет в США для участия в международной конференции, посвященной 25-летию со дня подписания Будапештского меморандума.
Из утвержденного Советом палаты плана зарубежных поездок сенаторов в декабре следует, что Кисляк должен был посетить конференцию 5-8 декабря.
"В плане поездка стояла, но я не еду. У меня нет визы, да и приоритеты в работе сейчас другие", — сказал Кисляк.
По его словам, в конференции российские сенаторы участия принимать не будут.
"Было именное приглашение на меня", — пояснил он.
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Теги:
Политика , Сергей Кисляк , Совет Федерации , США
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