В Кремле анонсировали визит Путина в Турцию

"В ходе одного из последних телефонных разговоров, действительно, Путин и (президент Турции Тайип) Эрдоган договорились, что в начале января, я бы сказал, в первой декаде января действительно уже к этому времени будет готова наземная часть в Турции "Турецкого потока", и, действительно, речь шла о том, что возможно состоится визит президента Путина в Турцию.

Такая поездка тоже готовится", — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения турецкой стороны о визите Путина в январе для участия в церемонии открытия "Турецкого потока".

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.