Путин назначил нового главу ГИБДД Москвы

УГИБДД по Москве новое назначение — управление возглавил полковник полиции Юрий Дроганов. Соответствующий указ, как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, подписал президент России Владимир Путин

Согласно сообщению, полковник полиции Юрий Алексеевич Дроганов занял должность начальника Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (УГИБДД) ГУ МВД России по Москве. Отмечается, что офицер уже был представлен руководящему составу столичного главка МВД.

До последнего времени Дроганов являлся временно исполняющим обязанности начальника московского УГИБДД.

Ранее Юрий Дроганов занимал должность заместителя руководителя столичного УГИБДД. Службу в органах внутренних дел назначенный главным инспектором Москвы офицер начал в декабре 1983 года в должности милиционера патрульно-постовой службы. В августе 1990 года его назначили инспектором отдела ГАИ и ДПС УВД Красногвардейского района Москвы. С ноября 1992 года он занимал должность госавтоинспектора МРЭО УВД Южного административного округа Москвы. На должность заместителя начальника управления ГИБДД Москвы Дроганов был назначен в 2015 году.

Руководитель московского главка МВД генерал-лейтенант Олег Баранов отмечал, что Дроганов на всех этапах службы "проявил себя грамотным, принципиальным руководителем, обладающим высокими организаторскими способностями и большим практическим опытом".

В биографии офицера также отмечается, что Юрий Дроганов "проходил службу в особых условиях — принимал участие в обеспечении общественного порядка в условиях ЧП в Москве в октябре 1993 года".