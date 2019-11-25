Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине

Он пояснил, что в ходе встречи обсуждались различные вопросы международного масштаба.

Одной из тем стала ситуация на юго-востоке Украины. Так, присутствовавшие высказали свои взгляды по украинскому вопросу в контексте подготовки к запланированному саммиту в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.

Кроме того, на встрече были затронуты вопросы социально-экономического развития страны.