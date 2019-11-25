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Наука и техника

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Украине
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России. Об этом пишет ТАСС.
Он пояснил, что в ходе встречи обсуждались различные вопросы международного масштаба.
Одной из тем стала ситуация на юго-востоке Украины. Так, присутствовавшие высказали свои взгляды по украинскому вопросу в контексте подготовки к запланированному саммиту в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже.
"На встрече присутствовали глава администрации президента Антон Вайно, спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин", — пояснил Песков.
Кроме того, на встрече были затронуты вопросы социально-экономического развития страны.
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Теги:
Политика , Сергей Шойгу , Дмитрий Песков , Антон Вайно , Сергей Нарышкин , Александр Бортников , Николай Патрушев , Владимир Путин , Вячеслав Володин , ФСБ , Администрация Президента РФ , Госдума , Совет безопасности РФ , ИТАР-ТАСС
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