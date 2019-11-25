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В Кремле прокомментировали идею расширения пределов самообороны 

РИА Новости 1 час назад
Кремль прокомментировал законопроект о самообороне
Фото: РИА Новости
В Кремле сформируют свою позицию по законопроекту об изменении правил самообороны после внесения документа в Госдуму и изучения его экспертами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это новая инициатива, после того, как она будет внесена в Госдуму, начнется экспертная ее проработка, и потом будет формироваться какая-то позиция", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к инициативе по расширению допустимой самообороны.
Ранее газета "Известия" сообщила, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский готовит законопроект об изменении правил самообороны в России. По данным издания, статью 37 УК РФ предлагается дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Жириновский , Госдума , ЛДПР , газета "Известия"
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