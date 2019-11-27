Жириновский пообещал «уничтожить» Украину

В своём заявлении Жириновский отметил, что на сегодняшний день Киев по примеру Берлина в 1933 году является «поджигателем войны». При этом своим сумасшествием украинские власти, по мнению лидера ЛДПР, «заражают Америку». Учитывая, что США — ядерная держава, Россия не может долго терпеть такую политику от ближайшего соседа, заявил российский политик.

«Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — написал Жириновский (орфография пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако в Украине уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.