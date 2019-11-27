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Жириновский пообещал «уничтожить» Украину 

Рамблер + ещё 19 9 минут назад
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на своей странице в Twitter заявил, что, если Украина «не остановится», то ее придётся «превентивно уничтожить». Политик подчеркнул, что «Киев сошёл с ума».
В своём заявлении Жириновский отметил, что на сегодняшний день Киев по примеру Берлина в 1933 году является «поджигателем войны». При этом своим сумасшествием украинские власти, по мнению лидера ЛДПР, «заражают Америку». Учитывая, что США — ядерная держава, Россия не может долго терпеть такую политику от ближайшего соседа, заявил российский политик.
«Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — написал Жириновский (орфография пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», украинские военные заявили о готовности противостоять широкомасштабной агрессии со стороны России. По словам заместителя начальника генштаба вооруженных сил Украины Алексея Тарана, приоритетным направлением для российских войск является линия соприкосновения в Донбассе. Однако в Украине уверяют, что «граница на замке». Также украинцы полагают, что Россия собирается наступать по всей границе двух стран, в частности на участках рядом с Белорусией и Крымом.
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Комментарии67 
Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Видео , В мире , Владимир Жириновский , ЛДПР
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