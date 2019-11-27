Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
Происшествия
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В мире
«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире
«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире
Шоу-бизнес
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским
В мире

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить 

Lenta.ru + ещё 6
Жириновский пригрозил Украине уничтожением
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.
Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США, а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной. «Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.
Ранее лидер ЛДПР заявил, что его партия с самого дня создания 31 марта 1990 года выступала за возвращение Крыма в состав России. Прямым доказательством того он назвал свое почти 30-летнее нахождение в украинских «черных списках».
В январе 2018-го тогдашний председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что в 2014 году ему звонил Жириновский с угрозами ввести войска на материковую часть Украины, если Киев будет активно защищать свой суверенитет и территориальную целостность. Это заявление Парубий сделал на заседании по делу о государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Видео дня. «Народный имам» женился на 13-летней девочке
Последние новости
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине Четыре страны обратились к России с требованием по Украине США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским США заморозили помощь Украине сразу после разговора Трампа с Зеленским Россиянам предложили сократить новогодние праздники Россиянам предложили сократить новогодние праздники
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Виктор Янукович , Владимир Жириновский , Андрей Парубий , Дональд Трамп , ЛДПР , Верховная Рада , Киев , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян
ЧП в Доминикане: Названо число пострадавших россиян 3
В США властям дали настоятельный совет по Крыму
В США властям дали настоятельный совет по Крыму 117
«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире
«Я, как придурок»: Данилко расплакался в эфире 4
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским
Украине решили не помогать после беседы с Зеленским 163
Раскрыта причина ЧП с россиянами в Доминикане
Раскрыта причина ЧП с россиянами в Доминикане 18
Видео
США испугались российских С-400
01:29
США испугались российских С-400
Армия Ближний Восток
В России оценили идею сократить новогодние выходные
00:27
В России оценили идею сократить новогодние выходные
Общество
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
00:50
Названы последствия выхода США из Договора по открытому небу
В мире Ближний Восток
В Ватикане помолились за Путина
14:23
В Ватикане помолились за Путина
Политика Прибалтика
В НАТО захотели дружить с Россией
01:10
В НАТО захотели дружить с Россией
В мире Ближний Восток
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
00:15
Подростки плюнули в Вечный огонь на Украине
В мире Украина
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
00:24
Посадившая ребенка за руль мать сделала заявление
Общество
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
09:16
«Иди н****, пьяное чучело». Порошенко обматерили
Украина В мире
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
01:56
«Травма органов»: что следовательницу привело к суициду
Происшествия Статьи
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
01:26
«Три миллиона»: экс-муж Лолиты выдвинул условия Шепелеву
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение