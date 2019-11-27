Жириновский пригрозил Украине уничтожением

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года. Соответствующий пост политик оставил в своем Twitter-аккаунте.

Он добавил, что Украина сошла с ума и заражает США , а американского президента Дональда Трампа уже злят обвинения, связанные с украинской стороной. « Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», — подчеркнул Жириновский.

Ранее лидер ЛДПР заявил, что его партия с самого дня создания 31 марта 1990 года выступала за возвращение Крыма в состав России. Прямым доказательством того он назвал свое почти 30-летнее нахождение в украинских «черных списках».