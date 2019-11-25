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МИД России высказался в пользу присоединения отрядов курдов к армии Сирии 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
РФ поддержала присоединение курдов к армии Сирии
Фото: РИА Новости
Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о целесообразности присоединения курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) к правительственной армии Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Чем быстрее, тем лучше. Для всех», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит выступать в качестве посредника в налаживании диалога между курдами и властями Сирии.
20 октября курдские отряды Сирийских демократических сил начали покидать приграничный сирийский город Рас эль-Айн.
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Теги:
Политика , Михаил Богданов , Василий Небензя , МИД , ООН , Сирия
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