РФ поддержала присоединение курдов к армии Сирии

Замглавы МИД России Михаил Богданов заявил о целесообразности присоединения курдских отрядов Сирийских демократических сил (SDF) к правительственной армии Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Чем быстрее, тем лучше. Для всех», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва продолжит выступать в качестве посредника в налаживании диалога между курдами и властями Сирии.
20 октября курдские отряды Сирийских демократических сил начали покидать приграничный сирийский город Рас эль-Айн.