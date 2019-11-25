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Дмитрий Гудков прокомментировал требования Минюста приостановить работу партии 

BFM.RU + ещё 7 54 минуты назад
Гудков прокомментировал требования Минюста к партии
Фото: ТАСС
Минюст требует приостановить работу партии Дмитрия Гудкова и Ксении Собчак. Соответствующий иск направлен в Верховный суд. Министерство нашло нарушения в партии «Гражданская инициатива», которая пока безуспешно пытается сменить название на «Партию перемен».
«Гражданская инициатива» появилась шесть лет назад. Ее возглавил бывший министр экономики начала 90-х годов Андрей Нечаев. В прошлом году лидерами партии стали оппозиционный политик Дмитрий Гудков и телеведущая и блогер Ксения Собчак. Тогда они и объявили о предстоящем ребрендинге.
Гудков считает, что партию пытаются не допустить к участию в региональных выборах и в выборах в Госдуму в 2021 году.
Дмитрий Гудков, политик, общественный деятель
«Мы уже почти два года не можем не то что поменять название, мы даже не можем зарегистрировать решение об избрании меня председателем партии. Чтобы вы просто понимали, у нас сейчас есть бумажка от Минюста, что они с нами будут судиться в январе, и это все те же претензии, которые они нам предъявляли ранее к уставу, на основании которого Ксения Собчак участвовала в президентской кампании. И совершенно очевидно, что они зачищают поляну перед выборами в Госдуму 2021 года. Конечно же, они в упор не хотят видеть нас ни на каких выборах, потому что летом мы показали, что наша команда способна мобилизоваться и провести успешную кампанию».
Решение Минюста может быть связано с планами бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана идти на выборы в Госдуму от этой партии, пишет Znak.com. Источник издания в администрации президента объяснил, что «работать с »Яблоком» и партией Гудкова никто не будет».
Партию могут ликвидировать, полагает президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.
Георгий Федоров президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» «Гудков фактически не занимается управлением партии, Собчак занимается исключительно бизнес-проектами. И в данном случае те документы, которые партия подает, учитывая не очень хорошее здоровье Нечаева, я считаю, не очень хорошего качества. И если в ближайшее время в партии не произойдут определенные изменения, то, я думаю, Минюст закроет эту партию. Сейчас вообще идет тенденция на сокращение количества партий для того, чтобы к выборам в Госдуму подошло такое количество партий, которое бы контролировалось властью. Любая политическая партия, которая зарегистрирована, так или иначе имеет контакты с администрацией президента. Просто проблема в том, что Нечаев может быть в хороших отношениях, например, с Кириенко, Собчак может общаться с Песковым, но проблема в том, что есть центры, которые принимают решения и будут думать, стоит ли в включать расклады этот политический проект или эту партию или не стоит, есть риски, что через этот канал какие-то внесистемные люди, непонятные для власти, пройдут или попытаются легализовать свое участие в выборах, или нет таких рисков».
Собчак участвовала в президентских выборах именно от «Гражданской силы». Минувшей весной, как сообщали СМИ, она прекратила финансировать партию из-за разногласий с Дмитрием Гудковым.
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Теги:
Политика , Андрей Нечаев , Георгий Федоров , Дмитрий Гудков , Евгений Ройзман , Ксения Собчак , Администрация Президента РФ , Партия "Яблоко" , Госдума , Минюст РФ
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