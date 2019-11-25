Поклонская высказалась о «керченской провокации»

Поклонская заявила о неминуемости наказания за керченскую провокацию

Ранее руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов сообщил, что Крым приступил к созыву международного Общественного трибунала по провокации, устроенной год назад украинскими военными кораблями в Керченском проливе, в его рамках планируется провести своеобразный "следственный эксперимент".

"Прошлогодняя безрассудная провокация со стороны старой украинской власти ушла в историю, так же как и сама "власть". Сегодня новый этап, новая политическая жизнь, но за все преступления старой украинской власти, в том числе за провокацию прошлого года, рано или поздно придется ответить ушедшим в историю жаждущим власти конфетным королям", — сказала Поклонская РИА Новости.

По ее словам, бывший президент Украины Петр Порошенко с компанией с первого дня майдана использовали людей в качестве инструментов по захвату власти.

"Когда пришло время оставить свой кровавый трон, они решили просто так не сдаваться и сделали последний аккорд, пустив в расход собственных же моряков, для Порошенко это не новая история, уничтожать собственную страну и народ, в этой части он спец", — подчеркнула Поклонская.

Ровно год назад, 25 ноября 2018 года, три корабля ВМС Украины назад нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.

Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. Затем 18 ноября Россия передала Украине и задержанные корабли.