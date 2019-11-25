Поклонская высказалась о «керченской провокации» 

Керченский инцидент будет наказан неминуемо. Об этом РИА Новости заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.
Поклонская — член фракции «Единая Россия». В нижней палате парламента она представляет Крым и Севастополь. Она — заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам и член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов сообщил об инициировании общественным представительством Крыма в Брюсселе трибунала по керченскому инциденту. Этот инцидент имел место в ноябре 2018 года. Тогда три судна Военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России.
«За все преступления старой украинской власти рано или поздно придется ответить ушедшим в историю жаждущим власти конфетным королям (экс-президенту Украины Петру Порошенко. — Прим. ред.)», — прокомментировала инициативу Поклонская.