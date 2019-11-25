Песков рассказал о большой личной утрате для Путина

По его словам, Путина с Вербицкой связывали добрые отношения, он с большим уважением относился к президенту СПбГУ и часто с ней общался. Кроме того, Песков отметил, что Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ.

О смерти Людмилы Вербицкой стало известно вечером 24 ноября. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Вербицкая занимала должность ректора СПбГУ с 1994 по 2008 годы, после этого стала президентом учебного заведения.

Вербицкая была специалистом по русскому языку. За выдающийся вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность она в разные годы была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством», став в 2016 году полным кавалером ордена. На ее счету около 300 научных работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.