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Песков рассказал о большой личной утрате для Путина 

Lenta.ru + ещё 19 44 минуты назад
Песков рассказал о большой личной утрате для Путина
Фото: РИА Новости
Смерть президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой стала для президента России Владимира Путина личной утратой. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, Путина с Вербицкой связывали добрые отношения, он с большим уважением относился к президенту СПбГУ и часто с ней общался. Кроме того, Песков отметил, что Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Людмилы Вербицкой и коллективу СПбГУ.
О смерти Людмилы Вербицкой стало известно вечером 24 ноября. Она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.
Вербицкая занимала должность ректора СПбГУ с 1994 по 2008 годы, после этого стала президентом учебного заведения.
Вербицкая была специалистом по русскому языку. За выдающийся вклад в развитие образования и многолетнюю плодотворную деятельность она в разные годы была награждена орденами «За заслуги перед Отечеством», став в 2016 году полным кавалером ордена. На ее счету около 300 научных работ в области русского и общего языкознания, фонетики, фонологии и методики преподавания русского языка.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Людмила Вербицкая , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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