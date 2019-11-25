Межпарламентский союз призвал пресекать домогательства

Межпарламентский союз призвал депутатов пресекать домогательства

Межпарламентский союз (МПС) призвал законодателей во всем мире решительно пресекать неподобающее поведение в отношении женщин-депутатов и сотрудниц парламентских служб. В опубликованных в понедельник в Женеве рекомендациях он высказался за создание с этой целью межпартийных рабочих групп и других механизмов для предотвращения гендерного насилия и в целях конфиденциального рассмотрения жалоб.

Публикация документа приурочена к отмечаемому 25 ноября Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

В ходе проведенного МПС в 2016 году в 39 странах мира социологического исследования 82% женщин-депутатов сообщили, что подвергались психологическому насилию, а 20% — сексуальным домогательствам. В 2018 году во время другого опроса, охватившего ряд государств Европы, о домогательствах заявили 40% сотрудниц парламентских служб. Как подчеркивает МПС, тревогу вызывает то обстоятельство, что при этом лишь небольшое число пострадавших (24% женщин-депутатов и 6% сотрудниц парламентов) решились подать жалобы.

"Демократия не будет в безопасности, пока не чувствуют себя в безопасности женщины во всех сферах, включая парламенты", — заявила председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон. По ее словам, "парламенты должны быть безопасной зоной, где к депутатам и персоналу относятся достойно и с уважением". "Это жизненно важно не только для поощрения большего числа женщин к участию в политической жизни, но и в интересах сильной и эффективной парламентской демократии", — констатировала она.

В свою очередь генеральный секретарь МПС Мартин Чунгонг подчеркнул, что "предложены конкретные решения, которые поддержат и помогут лучше вооружить парламенты в их усилиях по наведению у себя порядка". Среди предложенных мер — создание в законодательных органах межпартийных рабочих групп по предотвращению гендерного насилия. В качестве положительного примера МПС приводит опыт британского парламента , где такая группа была создана в 2017 году. Кроме того, Межпарламентский союз рекомендует законодателям разработать рабочие стандарты, в которых домогательствам были бы даны четкие определения, а также приведены конкретные примеры неподобающего поведения и методы защиты от него. Предлагается также создать "независимые, конфиденциальные и справедливые механизмы рассмотрения жалоб, пользующиеся доверием со стороны всех работников парламентов".

Межпарламентский союз — старейшая (основана в 1889 году) и одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций. МПС объединяет парламенты 179 стран, а также 13 межпарламентских ассамблей в качестве ассоциированных членов.