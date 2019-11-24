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Пушков ответил пригласившей Ротару на чай Поклонской 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 58 минут назад
Скандал с Ротару: Пушков ответил Поклонской
Фото: ТАСС
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая выступила в защиту певиц Нино Катамадзе, Лаймы Вайкуле и Софии Ротару.
В своем Twitter Пушков процитировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе: «Я всегда говорю, что Россия — оккупант. (…) Я никогда не пела на русском. Это был мой последний концерт в России!»
«Кто считает, что после этого ее следует приглашать петь в России и готов пригласить ее на чашечку кофе, — лайк. Кто против — ретвит», — написал Пушков.
Сообщение сенатора появилось после комментария Поклонской по поводу общественного недовольства вокруг планов Ротару приехать на новогодние гастроли в Россию. Депутат заявила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе «имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан».
Пушков объяснил «травлю» Ротару
Поклонская ответила, что те, кто не согласен с позицией артистов, может пригласить их на чашку кофе «и, возможно, попробовать переубедить».
«Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна», — отметила депутат.
Сенатор Пушков также сделал ретвит ряда комментариев к своему посту.
«Ну что с Няшы взять?» — пишет, в частности, @kruchina123 (орфография автора комментария сохранена).
«Поклонская странная, конечно … до невозможности. Мнение-то они иметь могут. Но с такими мнениями гастролировать в России — нет», — пишет @One_player72.
«Да кто ж спорит? Они имеют право на мнение, а народ имеет право на ответное презрение. В чем проблема?» — отмечает @mns_MP.
Напомним, народная артистка СССР и Украины София Ротару вернется в Россию на новогодние гастроли. Новость вызвала большой общественный резонанс. В частности, многие вспомнили, что Ротару, по информации украинских СМИ, пожертвовала значительную сумму денег ВСУ за время проведения ими карательной операции в Донбассе.
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Комментарии41 
Теги:
Политика , Алексей Пушков , Наталья Поклонская , Лайма Вайкуле , София Ротару , Нино Катамадзе , Госдума , Совет Федерации
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