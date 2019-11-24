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Политика

В России ответили на заявление Киева о «кошмарящей Европу» базе в Крыму 

Lenta.ru 1 час назад
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
Фото: РИА Новости
Украинское командование демонстрирует «профессиональную неотесанность», делая высказывания о попытках Москвы господствовать в Средиземном море благодаря обладанию Крымом. Об этом заявил депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек, передает РИА Новости.
Он призвал украинских военных чаще смотреть карту тактической и стратегической обстановки в мире.
«Глава Генштаба вооруженных сил Украины находится под воздействием наступательных доктрин, популярных в Киеве, но хочу заметить, что еще существуют доктрины оборонительные, и Крым этому яркий пример», — подчеркнул Бальбек.
По его словам, Россия «не лезет» в Средиземноморье, однако и нежеланных гостей оттуда не приветствует. При этом в регионе находится множество кораблей и подводных лодок НАТО, а также военных баз Североатлантического альянса.
«И каким образом наш полуостров может влиять на стабильность Северной Африки — настоящая загадка», — добавил парламентарий.
«Да, сегодня Крым — это мощный позиционный оборонительный рубеж, способный контролировать всю акваторию Черного и Азовского морей, [но] не более», — резюмировал Бальбек.
Украинцев призвали навсегда забыть про Крым и Донбасс
Ранее 24 ноября начальник Генштаба Украины Руслан Хомчак заявил, что Москва рассматривает Крым как военную базу, призванную «кошмарить» всю Европу и Северную Африку.
«Чтобы вы понимали — Крым России нужен вовсе не как место для отдыха россиян», — подчеркнул он.
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результатов и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Комментарии42 
Теги:
Политика , Руслан Бальбек , Руслан Хомчак , Генштаб , ЕС , Госдума , НАТО , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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