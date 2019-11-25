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Украина

Из-за поездки в Эмираты Кадырову вновь предрекают переход на новую работу 

Ura.Ru 1 час назад
Кадырову нашли новую работу
Фото: URA.RU
Поездка чеченского лидера Рамзана Кадырова в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) снова дала повод говорить о его возможном переходе на новую должность. По мнению экспертов, глава Чечни всерьез претендует на единоличное представление позиции России в странах Ближнего Востока.
«Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России», — сообщает издание «Кавказский узел».
По мнению историка Ахмеда Макарова, российское руководство может попытаться извлечь максимальную выгоду из зарубежных контактов Кадырова и даже, возможно, предложит ему соответствующий пост.
«С ним (Кадыровым — прим. Ред.) точно не повторится история, случившаяся в 1990-х годах с одним из постсоветских лидеров, которого привели в Каабу, и он не знал, что ему там делать. Это [визиты на Ближний Восток] выгодно и Кадырову, поскольку укрепляет его имидж мусульманского политика, и руководству России, поскольку таким образом создается реальный и достаточно неплохо функционирующий канал связи с одной из влиятельных мусульманских стран», — рассказал он журналистам.
Ранее президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов предположил, что глава Чечни Рамзан Кадыров в обозримом будущем может покинуть свой пост ради продвижения интересов России на Ближнем Востоке. Поводом для подобных рассуждений тогда стала неожиданная командировка Кадырова в Бахрейн.
Однако директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с «URA.RU» не согласился с таким прогнозом. По мнению известного политолога, командировка главы Чечни Рамзана Кадырова в Бахрейн были лишь ситуативной необходимостью и не говорила о возможном переходе политика на новую международную должность.
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Комментарии 
Теги:
Политика , Пожар в Набережных Челнах , Алексей Филатов , Рамзан Кадыров , Илья Гращенков
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