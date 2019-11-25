Кадырову нашли новую работу

Из-за поездки в Эмираты Кадырову вновь предрекают переход на новую работу

«Чеченское телевидение в репортаже о поездке Рамзана Кадырова в ОАЭ сделало избыточный акцент на уважении арабских шейхов к главе Чечни, обратили внимание жители республики. Визиты Кадырова на Ближний Восток выгодны и ему самому, и руководству России», — сообщает издание «Кавказский узел».

По мнению историка Ахмеда Макарова, российское руководство может попытаться извлечь максимальную выгоду из зарубежных контактов Кадырова и даже, возможно, предложит ему соответствующий пост.

«С ним (Кадыровым — прим. Ред.) точно не повторится история, случившаяся в 1990-х годах с одним из постсоветских лидеров, которого привели в Каабу, и он не знал, что ему там делать. Это [визиты на Ближний Восток] выгодно и Кадырову, поскольку укрепляет его имидж мусульманского политика, и руководству России, поскольку таким образом создается реальный и достаточно неплохо функционирующий канал связи с одной из влиятельных мусульманских стран», — рассказал он журналистам.

Ранее президент союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов предположил, что глава Чечни Рамзан Кадыров в обозримом будущем может покинуть свой пост ради продвижения интересов России на Ближнем Востоке. Поводом для подобных рассуждений тогда стала неожиданная командировка Кадырова в Бахрейн.