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В Госдуме оценили заявление начальника Генштаба Украины о Крыме 

RT на русском 1 час назад
В Госдуме оценили заявление Украины о Крыме
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление начальника Генштаба Украины Руслана Хомчака о том, что Крым рассматривается Россией как «мощная база, которая должна кошмарить всю Европу и Северную Африку».
«К большому сожалению, сегодня к власти на Украине приходят люди, которые не знают истории и не обращают внимания на волеизъявления людей, проживающих на территории Крыма. Если украинцы считают, что люди, проживающие на полуострове, угрожают Африке и Европе — это исключительно их умозаключения», — сказал он.
Депутат также отметил, что российская сторона лишь обеспечивает безопасность своего государства.
«Страны Европы и Африки понимают, что угрозы с Черноморского фронта по определению не существует. Украина же сегодня не готова к переговорам с Россией, не знает, как себя вести. Наша страна на все русофобские выпады предлагает только дружбу», — считает Водолацкий.
Ранее Хомчак заявил, что Россия рассматривает Крымский полуостров не как место для отдыха россиян, а как «мощную базу, которая должна „кошмарить“ всю Европу и северную Африку».
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Комментарии3 
Теги:
Политика , Виктор Водолацкий , Руслан Хомчак , Госдума , Республика Крым
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