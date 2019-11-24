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Политика

Эксперт прокомментировал слова советника Трампа о нежелании НАТО конфликтовать с РФ 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?»
Фото: РИА Новости
Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о нежелании НАТО вступать в конфликт с Россией. Об этом сообщает RT.
Он заявил, что советник Трампа сказал то, что "всем уже давно известно".
Политолог также добавил, что на Украине знают, что страну в НАТО "никто не ждет". Мезюхо посоветовал украинским политикам пересмотреть отношение к вступлению Украины в альянс, отметив "зачем стучаться туда, где вас не ждут?".
"Необязательно принимать Украину в свои ряды, чтобы использовать ее территорию для размещения своих военных баз, для тренировки своих военных инструкторов или же для размещения на ее территории различного рода вооружения", — сказал Мезюхо.
Советник Трампа: НАТО не хочет прямого конфликта с Россией
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Теги:
Политика , Армия , Ближний Восток , В мире , Войска , Конфликты , Оружие , США , Украина , Роберт О'брайен , Иван Мезюхо , НАТО
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