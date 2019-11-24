Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?»

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова советника президента США по нацбезопасности Роберта О'Брайена о нежелании НАТО вступать в конфликт с Россией. Об этом сообщает RT.
Он заявил, что советник Трампа сказал то, что "всем уже давно известно".
Политолог также добавил, что на Украине знают, что страну в НАТО "никто не ждет". Мезюхо посоветовал украинским политикам пересмотреть отношение к вступлению Украины в альянс, отметив "зачем стучаться туда, где вас не ждут?".
"Необязательно принимать Украину в свои ряды, чтобы использовать ее территорию для размещения своих военных баз, для тренировки своих военных инструкторов или же для размещения на ее территории различного рода вооружения", — сказал Мезюхо.