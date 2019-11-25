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Песков отказался комментировать дело израильтянки Иссахар 

News.ru + ещё 3 57 минут назад
Песков отказался комментировать дело израильтянки
Фото: Instagram
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об отсутствии новых комментариев относительно ситуации с гражданской Израиля Наамой Иссахар. Она осуждена в России за контрабанду наркотиков.
У Пескова спросили, передавал ли патриарх Иерусалимский и всея Палестины Феофил III во время встречи с Владимиром Путиным письмо семьи осуждённой с просьбой о ее помиловании.
По этому сюжету у меня нет какой-либо новой информации для вас, — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.
Гражданка Израиля Наама Иссахар в октябре 2019 года была признана виновной в контрабанде наркотических средств в значительном размере. Химкинский городской суд приговорил её к семи годам и шести месяцам заключения в колонии общего режима.
Иссахар задержали в апреле 2019 года в аэропорту «Шереметьево». Она совершала перелёт из Нью-Дели в Тель-Авив. Служебная собака среагировала на багаж девушки, при досмотре у неё обнаружили 9,6 грамма гашиша. Об этом писал News.ru.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Аэропорт Шереметьево , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Палестина
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