Джабаров ответил Салливану

"Либо будущий посол не читал эти соглашения, либо читая, увидел там что-то другое", — предположил сенатор, слова которого приводит RT.

Он напомнил, что, согласно Минским соглашениям, Россия, так же как Франция и Германия, выступает исключительно в роли гаранта. "Поэтому трудно сказать, каким образом мы должны их выполнять или не выполнять", — добавил Джабаров.