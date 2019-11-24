В Совфеде оценили планы конгресса США по «Северному потоку — 2»

«Реализацию проекта никакие санкции не остановят. «Северный поток — 2» будет достроен и запущен. Это в интересах как России, так и стран Евросоюза. Тем не менее, Соединённые Штаты никак не могут смириться с тем, что они уже потеряли роль гегемона и что не все их желания могут быть реализованы», — считает сенатор.

По словам Цекова, подобные решения Соединённых Штатов приводят к тому, что государства, против которых направлены санкционные меры, «вырабатывают новые методы и способы в реализации тех или иных проектов».

Ранее глава сенатского комитета США по иностранным делам Джим Риш заявил, что конгресс собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.