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Путин поздравил Эмира Кустурицу с 65-летием 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Путин поздравил Кустурицу
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил сербского режиссера Эмира Кустурицу с 65-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
"Ярко проявляя себя в кинематографе, музыке, изобразительном искусстве, Вы заслужили поистине всемирную известность. Ваши проекты всегда оригинальны и самобытны, их отличает почерк настоящего мастера и творца", — говорится в поздравлении.
Путин выразил уважение к активной общественной деятельности режиссера. Он также подчеркнул роль Кустурицы в популяризации русской культуры, укреплении международного гуманитарного сотрудничества и сохранении исторической правды.
Президент пожелал сербскому автору крепкого здоровья, творческого вдохновения и воплощения намеченных планов.
Эмир Кустурица родился 24 ноября 1954 года в Сараеве, столице республики Босния и Герцеговина в составе Югославии (в настоящее время Сараево является столицей независимого государства Босния и Герцеговина; БиГ). Как актер, автор или соавтор сценария и режиссер принял участие более чем в трех десятках фильмов. Среди созданных им картин — "Время цыган" (1988 год), "Аризонская мечта" (1993 год), "Андеграунд" (1995), "Черная кошка, белый кот" (1998), "Жизнь как чудо" (2004), "По Млечному пути" (2016). Его творчество отмечено наградами крупнейших киносмотров Европы, включая две "Золотые пальмовые ветви" Каннского кинофестиваля. Кустурица также является лидером рок-группы The No Smoking Orchestra и ежегодно проводит в Сербии фестиваль русской музыки "Кустендорф классик" (ранее — "Большой"), в котором участвуют известные музыканты.
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Теги:
Политика , Эмир Кустурица , Владимир Путин
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