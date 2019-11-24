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Пушков объяснил «травлю» Ротару 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Никакого «заказа на травлю» народной артистки СССР и Украины Софии Ротару нет, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.
Ротару хотят лишить звания народной артистки СССР
Ситуацию вокруг исполнительницы он объяснил в Twitter тем, что в России «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги», а «дома», в других странах, «клянут» Россию «почем зря» или «выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым».
В качестве примеров таких артистов он назвал Нино Катамадзе и Лайму Вайкуле.
«Вот и Ротару не очень рады», — заявил Пушков.
В декабре 2018 года Ротару пропустила церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.
В 2019 году она решила выступить в России. Однако в России Ротару подверглась критике, которую ее концертный директор назвал «заказом».
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Теги:
Политика , Видео , Алексей Пушков , Лайма Вайкуле , София Ротару , Нино Катамадзе , Совет Федерации
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