Пушков объяснил «травлю» Ротару

Ситуацию вокруг исполнительницы он объяснил в Twitter тем, что в России «устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги», а «дома», в других странах, «клянут» Россию «почем зря» или «выдумывают сказки, будто им запрещено ездить в Крым».

«Вот и Ротару не очень рады», — заявил Пушков.

В декабре 2018 года Ротару пропустила церемонию вручения премии «Песня года» в Москве после того, как Украина ввела военное положение.

В 2019 году она решила выступить в России. Однако в России Ротару подверглась критике, которую ее концертный директор назвал «заказом».