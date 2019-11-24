The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева

Дональда Трампа. Журнал The Economist выложил ролик, который посвящен процессу об импичменте в отношении президента США

Отмечается, что на видео говорится о деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, а также была продемонстрирована карта Украины.

Отмечается, что на карте не был указан Крым.

В свою очередь представители посольства Украины в Великобритании в Twitter диппредставительства попросили исправить это.

"Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом", — написано в сообщении украинского посольства.