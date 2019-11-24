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The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева 

Газета.Ru 37 минут назад
The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева
Фото: Газета.Ru
Журнал The Economist выложил ролик, который посвящен процессу об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа.
Отмечается, что на видео говорится о деле сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена, а также была продемонстрирована карта Украины.
Отмечается, что на карте не был указан Крым.
В свою очередь представители посольства Украины в Великобритании в Twitter диппредставительства попросили исправить это.
"Мы надеемся, что такое достоверное и влиятельное издание изменит свою карту должным образом", — написано в сообщении украинского посольства.
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Теги:
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Крым наш , Джозеф Байден , Дональд Трамп , The Economist , Киев , Республика Крым
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