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Шоу-бизнес

Лавров: РФ будет делать все, чтобы продолжать традиции советского дипломата Трояновского 

ТАСС + ещё 1 10 часов назад
Лавров рассказал о советском меме в ООН
Фото: РИА Новости
Москва будет делать все для передачи опыта советского дипломата Олега Трояновского молодым поколениям и продолжения начатых им традиций. Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи со 100-летием со дня рождения Трояновского.
По словам главы российского дипведомства, Олег Трояновский был знаменит своей эрудицией, дипломатическим чутьем и умением находить блестящие выходы из любых ситуаций, даже самых сложных. "Он начал дипломатическую карьеру в Лондоне, много работал в период переговоров по окончании Второй мировой войны, когда решалась судьба конкретных вопросов, связанных с полным завершением этой трагедии, согласованием параметров послевоенного мироустройства", — напомнил Лавров.
"Известен он был также и своим юмором, — отметил глава МИД РФ. — Однажды в ходе очередной Генеральной ассамблеи — в тот период у СССР и КНР были не самые лучшие отношения — Трояновский вместе с американским коллегой, постоянным представителем США при ООН, по завершении консультаций на выходе из переговорной комнаты в здании ООН были облиты красной краской попавшими туда каким-то образом радикально настроенными представителями китайских неправительственных организаций, действовавших в то время в Нью-Йорке. Трояновский тогда произнес фразу, которая впоследствии стала, как сейчас мы это называем, "мемом" в кругах ООН: "Better red than dead" — "Лучше быть красным, чем мертвым".
Как отметил Лавров, находчивость, которая проявилась в этом эпизоде, отличала Трояновского и в мелких, и в самых серьезных делах. "Всегда будем помнить о Трояновском. Будем делать все, чтобы передавать его опыт молодым поколениям и продолжать эти традиции", — заключил министр.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Сергей Лавров , Генассамблея ООН , МИД , ООН , Москва
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