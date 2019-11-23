Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного»

Президент поинтересовался у Рогозина, какие вопросы остались не решенными с момента их последней встречи на космодроме. Глава "Роскосмоса" ответил, что хотел бы доложить о строительстве второй очереди для тяжелой ракеты "Ангара".

"В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно", — сказал Рогозин.

Он добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.

В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве "Восточного" возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди — инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".

Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.

В июне начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.