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Армия

Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного» 

РИА Новости 14 минут назад
Рогозин доложил Путину о графике строительства «Восточного»
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что график строительства второй очереди космодрома "Восточный" выдерживается.
Президент поинтересовался у Рогозина, какие вопросы остались не решенными с момента их последней встречи на космодроме. Глава "Роскосмоса" ответил, что хотел бы доложить о строительстве второй очереди для тяжелой ракеты "Ангара".
"В настоящее время у нас задействованы более 1260 рабочих и 140 единиц техники. Это полностью соответствует проекту стройки. График выдерживается, несмотря на то что там достаточно холодно", — сказал Рогозин.
Он добавил, что каждый месяц лично инспектирует ход работ.
В четверг СК сообщил, что по фактам хищения 240 миллионов рублей при строительстве "Восточного" возбуждены два дела по эпизодам с ноября 2018 по май 2019 года. При этом "Коммерсант" писал, что расследование ведется в отношении строительства стартовой площадки для ракеты-носителя "Ангара". В ПСО "Казань", которое является основным исполнителем работ, заявили, что дела касаются возведения первой очереди — инфраструктуры для пусков ракеты "Союз".
Ранее Владимир Путин констатировал, что, несмотря на десятки уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома, воруют "сотни миллионов". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, где было похищено 11 миллиардов рублей.
В июне начали строительство второй очереди — под "Ангару". В "Роскосмосе" заявляли, что оно идет "совершенно на иных принципах": деньги выделяются непосредственно с казначейского аккредитива и до сих пор тревожных фактов и оснований думать, что средства расходуются неэффективно, не было.
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Комментарии14 
Теги:
Политика , Дмитрий Рогозин , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Роскосмос
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