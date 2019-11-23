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Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию 

Москва24 + ещё 16 23 ноября 2019
Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию
Фото: РИА Новости
Владимир Путин обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием.
Он поблагодарил президента за то, что тот возглавил процесс переселения старообрядцев из-за рубежа. Митрополит Корнилий уточнил, что за два–три года переселено 130 старообрядческих семей, передает РИА Новости.
По его словам, в 2020-м еще 150 семей готовы вернуться в Россию из Латинской Америки.
Митрополит также выразил благодарность за подготовку к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.
"Мы готовимся, международный форум прошел, в 2020 году будет второй при поддержке правительства. Для старообрядцев это общий праздник", — сообщил он.
В октябре 2018 года стало известно, что за годы государственной программы по возвращению соотечественников в Россию прибыло 800 тысяч человек, которые когда-то уехали жить за границу.
Программа заработала в 2007 году в 12 пилотных регионах. Сейчас в ней участвуют более 60 субъектов РФ. Все желающие могут вернутся в Россию. Государство помогает вплоть до трудоустройства.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , РИА Новости
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