Песков оценил возможность встречи Путина с Зеленским

Отдельная встреча Путина с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков

«Пока нет никаких наметок по программе, это всё в стадии подготовки. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведётся проработка», — сказал Песков.

По его словам, в настоящее время только известно, что будет саммит в «нормандском формате» и четыре президента в его рамках так или иначе встретятся.

«Все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Встреча президентов стран — участниц саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) пройдёт в Париже 9 декабря.