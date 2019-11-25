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Наука и техника

Отдельная встреча Путина с Зеленским в Париже не планируется, заявил Песков 

Парламентская газета + ещё 15 1 час назад
Песков оценил возможность встречи Путина с Зеленским
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА КРЕМЛЯ
Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что отдельная встреча Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита «нормандской четвёрки» в Париже не планируется. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока нет никаких наметок по программе, это всё в стадии подготовки. Соответствующие помощники президентов находятся в контакте, ведётся проработка», — сказал Песков.
По его словам, в настоящее время только известно, что будет саммит в «нормандском формате» и четыре президента в его рамках так или иначе встретятся.
«Все остальное, что на полях будет происходить, эти модальности согласовываются», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
Встреча президентов стран — участниц саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) пройдёт в Париже 9 декабря.
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Теги:
Политика , Керченский пролив , протесты Франция , Протесты в России , Партия Зеленского , Ситуация в мире , Советники Путина , Националисты в Киеве , Путин и Зеленский , Саммит , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин
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