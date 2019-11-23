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Политика

У России нет данных о радиации в Южно-Китайском море, заявил Нарышкин 

РИА Новости 4 минуты назад
В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море
Фото: РИА Новости
Российская сторона не имеет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море, но пытается через различные источники это проверить, сообщил РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Необязательно Китай. В Южно-Китайском море взорвалось ядерное нечто
"У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция службы, которую я (возглавляю). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить", — сказал Нарышкин, говоря о якобы имевшем место радиационном инциденте.
В СМИ ранее начали распространяться утверждения о некоем взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было. Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано неюжно-китайское было.
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Теги:
Политика , Сергей Нарышкин , РИА Новости
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