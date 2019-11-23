В СВР отреагировали на инцидент в Южно-Китайском море

У России нет данных о радиации в Южно-Китайском море, заявил Нарышкин

Сергей Нарышкин. Российская сторона не имеет достоверных данных о якобы имевшем место радиационном инциденте в Южно-Китайском море, но пытается через различные источники это проверить, сообщил РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ

"У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более, это не компетенция службы, которую я (возглавляю). Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить", — сказал Нарышкин, говоря о якобы имевшем место радиационном инциденте.

В СМИ ранее начали распространяться утверждения о некоем взрыве в Южно-Китайском море, однако подтверждений этому не было. Согласно данным газеты Ryukyu Simpo, в понедельник вечером житель японского острова Мияко обнаружил на берегу цилиндр с надписью "урановый топливный стержень". Губернатор префектуры Окинава Дэни Тамаки обратился за помощью к силам самообороны. Утром во вторник прибывшие на место военные произвели замеры радиации, однако повышения радиоактивного фона зафиксировано неюжно-китайское было.