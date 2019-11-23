«Зависшие вопросы»: Москва оценила конфликт в Гааге

Остались вопросы: Москва и Киев не решили конфликт в Гааге

Гааге прошли слушания по делу об инциденте в Керченском проливе. Российский МИД отметил, что остались еще «зависшие вопросы» и «принципиальные разногласия», которые пока разрешить не получилось. В частности, дипломаты настаивают на том, что процесс необходимо разделить на два этапа. Один из них должен определить, обладает ли арбитраж соответствующей юрисдикцией, чтобы рассматривать этот международных конфликт.

Между Москвой Киевом сохраняются «принципиальные разногласия», которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.

«Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них», — цитирует РИА «Новости» заявление МИД России.

В ведомстве отметили, что это заседание, которое состоялось 21 ноября, носило технический характер. На нем были согласованы процессуальные документы. Так стороны обговорили статус и порядок работы арбитража, а также правила процедуры.

Однако остались «зависшие вопросы», которые должен решить сам суд. Например, ему стоит определиться с разделением процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный.

На первом этапе устанавливается, есть ли у арбитража соответствующие компетенции, чтобы рассматривать иск Украины в отношении России о том, что та якобы нарушила международные акты, задержав в прошлом году украинских моряков и корабли. Второй этап — разбирательство по существу.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что российская сторона настаивает на том, что такое поэтапное разделение процесса необходимо. Вместе с тем арбитражу нужно также определить график представления процессуальных документов и то, насколько разбирательство будет открыто для общественности.

«Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу», — добавили дипломаты в заявлении.

Ранее украинские власти заявили о своем намерении продолжить суд с Россией из-за прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. Напомним, что моряки были отправлены на родину 7 сентября в рамках взаимного обмена заключенными между Россией и Украиной. О том, что представители Киева поедут в Гаагу сообщила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на своей странице в социальной сети Facebook. Причем она разместила запись в день, когда украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были переданы украинским представителям. По словам Зеркаль, Украина намерена «доказать всему миру», что проход украинских кораблей в Керченском проливе был «мирным и законным». Поэтому Россия якобы нарушила нормы международного права.

Замглавы украинского внешнеполитического ведомства также отметила, что приговор международного суда (он был вынесен еще в мае этого года) не является самоцелью правительства страны.

«Наша цель — установление нарушения права, его восстановление и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске от 1 апреля 2019 года», — заявила она.

Международный трибунал ООН по морскому праву (ITLOS) вынес свое решение еще в конце мая. Согласно документу, Россия должна была освободить и передать Украине три судна и 24 моряков. Отмечалось, что это решение является окончательным и обязательным для выполнения. Вместе с тем это не означало, что российские правоохранители должны будут прекратить уголовное дело в отношении задержанных украинских военных. Москва не участвовала в весенних заседаниях, так как настаивает на том, что у трибунала организации нет соответствующей юрисдикции, позволяющей рассматривать иск Украины.

Моряки и корабли были задержаны в ноябре прошлого года. Тогда российская сторона обвинила 24 военнослужащих в нарушении госграницы страны. Они без предупреждения прошли через Керченский пролив и совершали опасные маневры, не реагирования на требования пограничников остановиться.

Однако украинские власти уверены, что моряки действовали в соответствии с международным законодательством, и Россия якобы нарушила своими действиями Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Так или иначе морякам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы, что соответствует части 3 статьи 322 УК РФ, а корабли конфисковали, приобщив их в качестве вещдоков к материалам дела.

После того, как российские правоохранители завершили все необходимые следственные действия, они передали их украинцам. Произошло это 18 ноября.

Вместе с тем в Кремле ранее подчеркивали, что возвращение судов никак не связано с решением международного трибунала ООН.

Однако на Украине считают по-другому. Так, по словам главы минобороны Украины Андрея Загороднюка, Россия пошла на этот шаг не по собственной воле, а потому что требовалось выполнить постановление трибунала.