Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Происшествия
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Технологии
Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ
Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ
Образование
Путин рассказал, кто может сдать Россию
Путин рассказал, кто может сдать Россию
Политика

Медведев рассказал, как «Единая Россия» станет ближе к народу 

Рамблер 32 минуты назад
Медведев рассказал, как «Единая Россия» станет ближе к народу
Фото: ТАСС
«Единая Россия» начнет рассматривать предложения россиян в соцсетях, узнавать их мнение с помощью опросов и общественных приемных. Цель — сделать народной предвыборную партийную программу. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Медведев, выступая на проходящем в Москве съезде.
Медведев отметил, что в основе программы — курс президента страны Владимира Путина. Партия опирается на приоритеты, которые он обозначил. Весь 2020 год будет посвящен тому, чтобы Единая Россия» подошла к парламентским выборам «на пике сил и возможностей».
«Нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — сказал Медведев.
По его словам, единороссы задействуют для этого опросы, социальные сети и общественные приемные. На съезде уже представлена новая модель общественной приемной. При ее создании использовали лучшие практики МФЦ.
«Чтобы людям было удобнее обращаться в партию. Такие приемные появятся по всей стране», — отметил руководитель «Единой России».
Он напомнил, что на днях начнется Неделя приемов граждан.
В Москве сегодня проходит XIX съезд партии «Единая Россия». В нем участвуют высшие чиновники страны, делегаты из регионов, губернаторы, сенаторы, депутаты, общественники и журналисты.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии1 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Единая Россия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней
Роббинса обвинили в насилии над несовершеннолетней 4
Российский военный спутник сгорел в атмосфере
Российский военный спутник сгорел в атмосфере 6
Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ
Классный руководитель Медведева раскритиковала ЕГЭ 12
Путин рассказал, кто может сдать Россию
Путин рассказал, кто может сдать Россию 328
«Зависшие вопросы»: Москва оценила конфликт в Гааге
«Зависшие вопросы»: Москва оценила конфликт в Гааге 1
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
00:25
Галкин и Вайкуле подшутили над Катей Лель
Шоу-бизнес
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение