Медведев рассказал, как «Единая Россия» станет ближе к народу

«Единая Россия» начнет рассматривать предложения россиян в соцсетях, узнавать их мнение с помощью опросов и общественных приемных. Цель — сделать народной предвыборную партийную программу. Об этом заявил лидер партии Дмитрий Медведев , выступая на проходящем в Москве съезде.

Медведев отметил, что в основе программы — курс президента страны Владимира Путина . Партия опирается на приоритеты, которые он обозначил. Весь 2020 год будет посвящен тому, чтобы Единая Россия» подошла к парламентским выборам «на пике сил и возможностей».

«Нам необходимо критически оценить свой опыт. Обновить программу партии с учетом задач сегодняшнего дня. У людей появляются новые запросы. Важно их учитывать — и в действующей программе, и в той, с которой пойдем на парламентские выборы. Считаю, что при ее разработке мы должны более активно опираться на предложения избирателей», — сказал Медведев.

По его словам, единороссы задействуют для этого опросы, социальные сети и общественные приемные. На съезде уже представлена новая модель общественной приемной. При ее создании использовали лучшие практики МФЦ.

«Чтобы людям было удобнее обращаться в партию. Такие приемные появятся по всей стране», — отметил руководитель «Единой России».

Он напомнил, что на днях начнется Неделя приемов граждан.

В Москве сегодня проходит XIX съезд партии «Единая Россия». В нем участвуют высшие чиновники страны, делегаты из регионов, губернаторы, сенаторы, депутаты, общественники и журналисты.