«Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра 

«Единая Россия» создала Правозащитный центр. Об этом сообщил на XIX партийном съезде депутат Госдумы Михаил Старшинов. Он отметил, что инициатива стала ответом на запрос гражданского общества, сообщает пресс-служба «Единой России».
«Тема правозащиты является крайне важной и востребованной в обществе. Каждый из депутатов с этим сталкивался не раз», — сказал Старшинов.
Руководить центром будут Михаил Старшинов и редактор RT Маргарита Симоньян.
По словам Старшинова, в редакции RT уже создан проект, который называется «Не один на один». Его наработки предстоит использовать. Задача состоит в том, чтобы россияне не оставались один на один с проблемами, а приходили в приемные, к депутатам, и получали всестороннюю помощь.
К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии
Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.
Он также заверил, что на съезде будет закреплен статус Правозащитного центра «Единой России».
В Москве сейчас проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты, члены Совфеда, общественники. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.