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Политика

«Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра 

Рамблер 48 минут назад
«Единая Россия» анонсировала создание правозащитного центра
Фото: ТАСС
«Единая Россия» создала Правозащитный центр. Об этом сообщил на XIX партийном съезде депутат Госдумы Михаил Старшинов. Он отметил, что инициатива стала ответом на запрос гражданского общества, сообщает пресс-служба «Единой России».
«Тема правозащиты является крайне важной и востребованной в обществе. Каждый из депутатов с этим сталкивался не раз», — сказал Старшинов.
Руководить центром будут Михаил Старшинов и редактор RT Маргарита Симоньян.
По словам Старшинова, в редакции RT уже создан проект, который называется «Не один на один». Его наработки предстоит использовать. Задача состоит в том, чтобы россияне не оставались один на один с проблемами, а приходили в приемные, к депутатам, и получали всестороннюю помощь.
К работе центра могут быть привлечены представители гражданского общества, которые не имеют отношения к партии
Ранее председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что защита прав граждан должна быть приоритетом для любого депутата-члена партии.
Он также заверил, что на съезде будет закреплен статус Правозащитного центра «Единой России».
В Москве сейчас проходит XIX Съезд партии «Единая Россия». В его работе принимают участие руководство партии, члены правительства, делегаты со всей страны, губернаторы, депутаты, члены Совфеда, общественники. Ожидается выступление президента России Владимира Путина.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Комментарии1 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Общество , Дмитрий Медведев , Михаил Старшинов , Маргарита Симоньян , Владимир Путин , Единая Россия , Совет Федерации
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