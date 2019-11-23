Путин назвал объединяющие россиян ценности

Россиян должны объединять такие ценности, как суверенитет и территориальная целостность, сплоченность и единство, заявил президент Владимир Путин , выступая на пленарном заседании съезда «Единой России»

«При всем идеологическом многообразии есть ценности, которые должны объединять нас всех и которые объединяют нас всех, причем вне зависимости от партийной принадлежности. Что это? Это то, что нам дороже всего: это суверенитет России, ее национальные интересы, территориальная целостность», — приводит его слова РИА «Новости».

Также, отметил президент, к таким ценностям относятся благополучие людей, широкие возможности для самореализации человека.

«Это сбережение народа, приоритет демографического развития, семьи и многодетности. И, конечно, это гражданский мир и межнациональное согласие, сплоченность и единство нашего многонационального и многоконфессионального народа», — перечислил Путин.

По словам главы государства, предстоящие выборы на всех уровнях важны не только для преемственности, но и для обеспечения консолидации общества.

«Именно результаты, достигнутые ради людей, не слова и пустые обещания, ничем не подкрепленные, должны стать главным аргументом партии в ходе предстоящих выборных кампаний всех уровней — от муниципального до Государственной думы», — уверен президент.

«Речь не просто о количестве наших сторонников, которые получат поддержку избирателей, хотя, конечно, для любой политической силы чрезвычайно важно. Предстоящие выборы имеют огромное значение для обеспечения преемственности национального развития, для сбережения и наращивания всего того, что уже сделано, что уже достигнуто. А сделано немало. Необходимо обеспечить общественную консолидацию вокруг долгосрочной стратегии движения России вперед, это важнейшая задача и весь смысл работы партии», — заявил Путин.

Путин также заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. Глава государства подчеркнул, что словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну. Президент призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.

По словам Путина, «Единая Россия» никогда не боялась ответственности и трудных решений, необходимых для страны.

19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.