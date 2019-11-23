Путин раскрыл секрет лидерства «Единой России»

«Единая Россия» доказывает лидерство заботой о людях, заявил Путин

"Единая Россия" может доказать своё лидерство заботой о людях, партия отстаивает традиционные ценности и поддержку сильного гражданского общества, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии.

"Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой — свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство", — сказал он.

"Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство", — заявил Путин.