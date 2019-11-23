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«Единая Россия» доказывает лидерство заботой о людях, заявил Путин 

РИА Новости 1 час назад
Путин раскрыл секрет лидерства «Единой России»
Фото: РИА Новости
"Единая Россия" может доказать своё лидерство заботой о людях, партия отстаивает традиционные ценности и поддержку сильного гражданского общества, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии.
"Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой — свобода и благополучие человека, патриотизм, традиционные наши ценности, сильное гражданское общество и сильное государство", — сказал он.
"Главное в работе партии — быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так в ежедневном режиме общения с людьми вы подтвердите и будете укреплять свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах будете доказывать своё лидерство", — заявил Путин.
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Теги:
Политика , Владимир Путин , Единая Россия
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