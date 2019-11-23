Путин призвал «терзать и трясти» чиновников

Путин призвал ЕР «терзать и трясти» чиновников

Глава государства подчеркнул, что ЕР не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней, передает ТАСС.

Статус «Единой России» не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны, подчеркнул президент.

Путин также заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. По его словам, словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.