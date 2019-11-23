Путин призвал «терзать и трясти» чиновников

Президент Владимир Путин, выступая на съезде «Единой России», призвал партию «терзать и трясти» чиновников, добиваясь нужных для граждан решений.
Глава государства подчеркнул, что ЕР не должна соглашаться с любым, даже высокопоставленным чиновником, ассоциирующим себя с ней, передает ТАСС.
Статус «Единой России» не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу во имя будущего страны, подчеркнул президент.
Путин также заявил, что у «Единой России» нет морального права схалтурить. По его словам, словоблуды и конъюнктурщики сдадут не только партию, но и страну.
19-й съезд «Единой России» проходит в Москве, на ВДНХ, в нем принимают участие около 2 тыс. человек. Съезд носит электоральный характер, на нем обсуждается участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года.