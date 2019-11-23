В России готовятся снова отстаивать Южные Курилы

Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров — основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года. Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможны после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru.

Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора.

«Далеки друг от друга, прямо противоположны наши позиции. Это не сулит ничего хорошего в плане нахождения в обозримом будущем каких-то компромиссов. Но переговоры, конечно, будут продолжены. Нельзя же признать, что Путин и Абэ, встречаясь 27 раз, ничего не достигли. Значит, будут продолжены переговоры», — заявил эксперт.

Он напомнил базовое условие для заключения мирного договора между Москвой и Токио — признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе и новые территориальные границы.

«Только после этого мы готовы вести какие-то переговоры с Японией и рассматривать их претензии на четыре южнокурильских острова, которые они считают своими северными территориями. Наша базовая позиция совершенно неприемлема для Японии. Их базовая позиция, в свою очередь, в том, что Советский Союз незаконно в конце войны захватил эти острова. Россия незаконно владеет исконными японскими территориями», — пояснил Кистанов суть разногласий.

Он также указал на многочисленные спекуляции на предмет того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, якобы, готов отказаться от претензий на два крупных остров — Кунашир и Итуруп.

Спекуляции возникли в прошлом году после переговоров представителя Токио с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых были достигнуты договоренности руководствоваться декларацией 1956 года в переговорном процессе. Это значит, что Кунашир и Итуруп могут быть переданы Россией Японии, но только после признания российского суверенитета над Южными Курилами в целом.

«Абэ, как показали дальнейшие события, вовсе не собирался отказываться от своей принципиальной позиции — Япония должна получить четыре острова. И он это подтвердил в недавнем выступлении в парламенте», — заявил собеседник НСН.