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В России готовятся снова отстаивать Южные Курилы 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о последствиях заявления Сергея Лаврова о признании Японией российского суверенитета над Южными Курилами для дальнейших переговоров с Токио.
Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров — основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года. Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможны после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru.
Глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН заявил о новом витке переговорного процесса между Россией и Японией по заключению мирного договора.
«Далеки друг от друга, прямо противоположны наши позиции. Это не сулит ничего хорошего в плане нахождения в обозримом будущем каких-то компромиссов. Но переговоры, конечно, будут продолжены. Нельзя же признать, что Путин и Абэ, встречаясь 27 раз, ничего не достигли. Значит, будут продолжены переговоры», — заявил эксперт.
Он напомнил базовое условие для заключения мирного договора между Москвой и Токио — признание Японией итогов Второй мировой войны, в том числе и новые территориальные границы.
«Только после этого мы готовы вести какие-то переговоры с Японией и рассматривать их претензии на четыре южнокурильских острова, которые они считают своими северными территориями. Наша базовая позиция совершенно неприемлема для Японии. Их базовая позиция, в свою очередь, в том, что Советский Союз незаконно в конце войны захватил эти острова. Россия незаконно владеет исконными японскими территориями», — пояснил Кистанов суть разногласий.
Он также указал на многочисленные спекуляции на предмет того, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, якобы, готов отказаться от претензий на два крупных остров — Кунашир и Итуруп.
Спекуляции возникли в прошлом году после переговоров представителя Токио с российским президентом Владимиром Путиным, в ходе которых были достигнуты договоренности руководствоваться декларацией 1956 года в переговорном процессе. Это значит, что Кунашир и Итуруп могут быть переданы Россией Японии, но только после признания российского суверенитета над Южными Курилами в целом.
«Абэ, как показали дальнейшие события, вовсе не собирался отказываться от своей принципиальной позиции — Япония должна получить четыре острова. И он это подтвердил в недавнем выступлении в парламенте», — заявил собеседник НСН.
Ранее бывший посол России в Японии, заведующий кафедры дипломатии МГИМО Александр Панов объяснил в эфире НСН причины пробуксовки переговоров по с Токио по Курилам.
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Комментарии15 
Теги:
Политика , Синдзо Абэ , Валерий Кистанов , Александр Панов , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , МГИМО , РАН , Газета.Ru , ИТАР-ТАСС , Япония
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