Признание Японией российской юрисдикции на территории южной части Курильских остров — основное условие для подписания мирного договора между странами, пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Глава МИД отметил, что российский президент Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ достигли договоренностей решать существующие между странами проблемы на основе декларации 1956 года. Захарова рассказала, когда МИД РФ ответит Токио на «японские Курилы» карты Олимпиады-2020 Документ гласит, что перспективные вопросы взаимодействия России и Японии возможно после признания со стороны Токио итогов Второй мировой войны, то есть суверенитета России над Курильскими островами, отмечает Газета.ru. Напомним, что разногласия по поводу принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и прилегающим мелким островам, включенным в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, остаются главным препятствием к заключению мирного договора между Россией и Японией.
Лавров указал на главное условие мирного договора России с Японией
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