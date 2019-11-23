Москва передала Токио опасения из-за альянса с США

Москва передала Токио опасения из-за альянса с Вашингтоном

Мы передали японским коллегам и по линии МИда, и по линии нашего Совета безопаснсоти перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности, — цитирует его РИА Новости.

По его словам, японские дипломаты обещали отреагировать на этот перечень. Лавров добавил, что эта тема может стать главной на его переговорах с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Ранее Лавров заявлял, что военно-политический альянс США и Японии препятствует заключению мирного договора с Россией. По его словам, ещё в 1956 году при согласовании декларации Советский Союз подчеркнул, что реализовать её в полном объёме можно только в контексте прекращения военного присутствия Соединённый Штатов на японской территории, писал News.ru.