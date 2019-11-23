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Москва передала Токио опасения из-за альянса с Вашингтоном 

News.ru + ещё 14 3 часа назад
Москва передала Токио опасения из-за альянса с США
Фото: РИА Новости
Москва передала Токио список своих озабоченностей, связанных с военно-политическим альянсом Японии и США. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров.
Мы передали японским коллегам и по линии МИда, и по линии нашего Совета безопаснсоти перечень конкретных озабоченностей России в сфере нашей собственной безопасности, — цитирует его РИА Новости.
По его словам, японские дипломаты обещали отреагировать на этот перечень. Лавров добавил, что эта тема может стать главной на его переговорах с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги.
Ранее Лавров заявлял, что военно-политический альянс США и Японии препятствует заключению мирного договора с Россией. По его словам, ещё в 1956 году при согласовании декларации Советский Союз подчеркнул, что реализовать её в полном объёме можно только в контексте прекращения военного присутствия Соединённый Штатов на японской территории, писал News.ru.
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Теги:
Политика , Азия , США , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Япония
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