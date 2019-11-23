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Шоу-бизнес

Лавров встретится с Салливаном на полях G20 в Японии 

ТК «Звезда» + ещё 19 2 часа назад
Лавров встретится с Салливаном на полях G20 в Японии
Фото: Mateusz Wlodarczyk, globallookpress
Встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» проходит в японском Нагое.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет встречу заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном на полях саммита G20 в Японии. Об этом говорится в сообщении российской делегации.
«В графике Лаврова — встреча на полях СМИД "двадцатки" в Японии с Салливаном», — приводит РИА Новости сообщение делегации РФ.
Ранее в ходе саммита в Японии Лавров заявил, что Москва и Токио должны сделать шаги навстречу друг другу и вывести отношения стран на новый качественный уровень.
Встреча глав внешнеполитических ведомств G20 проходит в Нагое — четвертом по размерам городе Японии.
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Теги:
Политика , Джон Салливан , Сергей Лавров , РИА Новости , США , Япония
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