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Поклонская вмешалась в скандал с Ротару 

Рамблер + ещё 29 8 минут назад
Наталья Поклонская заступилась за Софию Ротару, заявив, что россияне и украинцы устали от политики, а искусство призвано объединять страны. По словам депутата, во все времена музыка, культура противостояли разногласиям и запретам.
«Убеждена, что россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление. В результате одни запрещают участвовать в «Евровидении», другие придумывают «усталость» от всеми любимых артистов», — написала Поклонская в Telegram.
Она отметила, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на «свое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе». Главное — не оскорблять при этом выбор крымчан. Гастроли украинских артистов в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений.
«От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — подытожила Поклонская.
Она также позвала Софию Ротару на чашку кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна.
"Был какой-то заказ": директор Ротару сделал заявление
Ранее «Рамблер» сообщал, что Владимир Винокур призвал не оценивать творчество Ротару с политической точки зрения.
Предстоящие декабрьские гастроли Ротару в России стали поводом для бурных обсуждений, поскольку ранее певица заявила, что она киевлянка и не намерена посещать Крым по политическим мотивам.
На Украине существует черный список российских артистов и деятелей культуры, въезд которым на территорию незалежной запрещен. В России такого списка нет.
Комментарии396 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Политика , Видео , Владимир Винокур , Наталья Поклонская , Лайма Вайкуле , София Ротару , Нино Катамадзе
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