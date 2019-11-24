Поклонская вмешалась в скандал с Ротару

Наталья Поклонская заступилась за Софию Ротару , заявив, что россияне и украинцы устали от политики, а искусство призвано объединять страны. По словам депутата, во все времена музыка, культура противостояли разногласиям и запретам.

«Убеждена, что россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление. В результате одни запрещают участвовать в «Евровидении», другие придумывают «усталость» от всеми любимых артистов», — написала Поклонская в Telegram.

Она отметила, что София Ротару, Лайма Вайкуле Нино Катамадзе , как и любой другой человек, имеют право на «свое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе». Главное — не оскорблять при этом выбор крымчан. Гастроли украинских артистов в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений.

«От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому», — подытожила Поклонская.

Она также позвала Софию Ротару на чашку кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна.

Ранее «Рамблер» сообщал , что Владимир Винокур призвал не оценивать творчество Ротару с политической точки зрения.

Предстоящие декабрьские гастроли Ротару в России стали поводом для бурных обсуждений, поскольку ранее певица заявила, что она киевлянка и не намерена посещать Крым по политическим мотивам.

На Украине существует черный список российских артистов и деятелей культуры, въезд которым на территорию незалежной запрещен. В России такого списка нет.