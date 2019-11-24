Поклонская вмешалась в скандал с Ротару

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Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает, что гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — отличный шаг для нормализации отношений, поэтому критика в адрес певицы Софии Ротару неуместна.
"Был какой-то заказ": директор Ротару сделал заявление
Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM". В социальных сетях и в медиа развернулась дискуссия по поводу моральной и политической составляющей приглашения в Россию исполнительницы в этом году.
"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.
По ее словам, россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление, и как результат одни запрещают участвовать в "Евровидении", другие придумывают "усталость" от всеми любимых артистов.
"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", — отметила Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Комментарии15 
Теги:
Политика , Видео , Наталья Поклонская , Лайма Вайкуле , София Ротару , Нино Катамадзе , ООН , Госдума
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