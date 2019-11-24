Поклонская вмешалась в скандал с Ротару

Поклонская прокомментировала планы Ротару выступить в России

Ротару с 1973 года выступала в программе "Песня года", но в прошлом году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения. В декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля "Легенды Ретро FM". В социальных сетях и в медиа развернулась дискуссия по поводу моральной и политической составляющей приглашения в Россию исполнительницы в этом году.

"Гастроли украинских звезд эстрады в России и наоборот — это отличный шаг для нормализации отношений. И если кто-то не согласен с позицией артиста по какому-либо вопросу, он может пригласить его на чашку кофе и, возможно, попробовать переубедить. Лично я в любое время жду Софию Ротару на кофе, чтобы обсудить то, с чем она не согласна", — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

По ее словам, россияне и украинцы устали от политиков, которые воспринимают личное мнение человека как оскорбление, и как результат одни запрещают участвовать в "Евровидении", другие придумывают "усталость" от всеми любимых артистов.

"Я считаю, что София Ротару, Лайма Вайкуле и Нино Катамадзе, как и любой другой человек, имеют право на любое мнение о политике, проводимой Россией, и о Крыме в том числе, не оскорбляя при этом выбор крымчан. От этого их творчество не станет менее ценным, а музыка не зазвучит по-другому", — отметила Поклонская.