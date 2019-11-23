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Кадыров попросил Медведева решить вопрос с «изжившими себя» блокпостами 

News.ru + ещё 4 58 минут назад
Кадыров попросил Медведева о блокпостах
Фото: News.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров побывал на приёме у премьер-министра Дмитрия Медведева. На встрече политики обсудили тему блокпостов на Северном Кавказе, которые по мнению чеченского руководителя «давно уже изжили себя».
Было приятно, что Дмитрий Анатольевич, как ранее и обещал, внимательно отнёсся к проблеме функционирования на автомагистралях Северного Кавказа различных блокпостов, которые давно уже изжили себя, создают неоправданные препятствия свободному передвижению законопослушных граждан, мешают перевозке грузов, оказывают отрицательное влияние на имидж всего Северного Кавказа, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
По словам главы Чечни, премьер-министр «обещал провести совещание по вопросам социально-экономического развития СКФО, на котором будет обсуждена и проблема блокпостов».
Также Рамзан Кадыров отметил, что власти руководимой им республики не пытаются «переложить на плечи федерального центра те задачи, которые могут быть реализованы самостоятельно».
Как писал News.ru, ранее правозащитный центр «Мемориал» и Московская Хельсинкская группа обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой о проверке высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова.
До этого Кадыров заявил, что его предложение «убивать, сажать, пугать» за критику в Интернете не надо принимать буквально. Такие выражения на чеченском языке, по его словам, соответствуют местным адатам.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Александр Бастрыкин , Рамзан Кадыров , Мемориал , СКР , Чеченская Республика
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