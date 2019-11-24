Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина и НАТО: "Зачем стучаться туда, где вас не ждут?"
Украина и НАТО: "Зачем стучаться туда, где вас не ждут?"
Политика
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Происшествия
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
Происшествия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика

В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирии 

РИА Новости + ещё 6 2 часа назад
В Крым прибыла бизнес-делегация из Сирии
Фото: РИА Новости
Сирийская бизнес-делегация прибыла в Крым с деловым визитом, сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
"Бизнес-делегация из Сирии прибыла в Крым в рамках бизнес-миссии для общения с представителями крымского бизнеса и установления потенциальных контактов", — сказала Серова.
По ее словам, в рамках визита состоится круглый стол "Диалог бизнеса Крым-Сирия: развитие торговых отношений".
Кроме того, делегация примет участие в международной конференции "The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма".
В конференции также ожидается участие представителей бизнеса Чехии, Иордании, Индии, Ливана, Ирана, Белоруссии, Турции и других стран.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Последние новости
Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Адвокат объяснил, куда делось оборудование с украинских кораблей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей Что будет с оскорбившей жителей Петрозаводска чиновницей В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны В Госдуме высмеяли слова Зеленского о праве определять политику страны 
Теги:
Политика , Крым наш , Наталья Серова , РИА Новости , Республика Крым , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?»
Украина и НАТО: «Зачем стучаться туда, где вас не ждут?» 4
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
Извращенец шпионил за ребенком через взломанную камеру
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко
«Встретимся, ребёнок!»: названо последнее желание Ещенко 177
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару 341
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину» 858
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Украина
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение