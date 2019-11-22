Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина

« [Ельцин] считал, что поколение людей, которым в 1991 году было по 45-50 лет, они должны уйти. Нельзя Россию оставлять на этих людей, которые слишком много из советского в себя взяли», — сказал Юмашев.

По его словам, Ельцин видел в Путине человека, который продолжит его либеральные реформы, связанные с рыночной экономикой.

В июне в ходе прямой линии Путин заявил, что считает верным свое решение принять предложение Бориса Ельцина сменить его на посту руководителя страны. Он признался, что тогда это решение далось ему не просто, так как он не считал себя готовым к такому.

Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года он объявил о своей отставке, и назначил и.о. президента тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.