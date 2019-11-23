Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
На Украине назвали явление "страшнее коррупции"
Украина
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Происшествия
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
В мире
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии
Армия

Медведев не поддержал жесткое определение неполного рабочего дня 

Российская Газета + ещё 16
Медведев предложил новый вариант рабочей недели
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что он против внесения в Трудовой кодекс понятия "неполный рабочий день". Об этом глава правительства рассказал на встрече с региональным активом партии "Единая Россия". По словам премьера, подобная формулировка, которая может толковаться по-разному, может навредить жителям России, в частности работающим матерям. "Потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день", — пояснил Медведев.
По словам главы правительства, который ранее предлагал идею с четырехдневной рабочей неделей, эту идею нужно превратить в нечто другое. Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты. Как отметил политик, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.
"Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе", — цитирует Медведева РИА Новости.
Напомним, ранее Медведев разъяснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю — не сиюминутный вопрос, и его не нужно воспринимать буквально. А главное — такой шаг не должен снизить зарплаты сотрудников. О теоретическом сокращении рабочей недели до четырех дней Медведев заявлял еще в июне, выступая на сессии Международной конференции труда в Женеве.
Видео дня. Приеду насиловать твою жену: беспредел коллекторов
Российская Газета: последние новости
Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском Путин вручил награды семьям погибших при ЧП под Северодвинском ФСБ ответила на заявление Украины об "угробленных" россиянами кораблях ФСБ ответила на заявление Украины об "угробленных" россиянами кораблях Между Турцией и Крымом возобновилось паромное сообщение Между Турцией и Крымом возобновилось паромное сообщение
Комментарии2 
Теги:
Политика , Общество , Четырехдневная рабочая неделя , Дмитрий Медведев , Единая Россия , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине назвали явление «страшнее коррупции»
На Украине назвали явление «страшнее коррупции» 4
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу
Тысячи эвакуированных: в Кельне нашли бомбу 1
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Бермудский треугольник: Джонсон о РФ и Brexit
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии
Госдеп США назвал условие оказания помощи Сирии 5
В КНР объяснили, почему россиянки «быстро стареют»
В КНР объяснили, почему россиянки «быстро стареют» 4
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
05:05
Путин рассказал о взрыве в Северодвинске
Политика
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
01:36
Раскритикованный Путиным приказ назвали ошибкой
Общество
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
04:20
«Владычица пивная»: учителя уволили за Twitter
Образование Общество
Танкер потерпел крушение в Одессе
00:29
Танкер потерпел крушение в Одессе
Происшествия Пожары
Что будет с телом умершего на Марсе человека
05:10
Что будет с телом умершего на Марсе человека
Наука и техника
Путин предрек распад Евросоюза
07:49
Путин предрек распад Евросоюза
Политика Европа
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
02:15
В деле «убийцы губернаторов» появился криминальный след
Происшествия
В деле МН17 появился новый свидетель
03:13
В деле МН17 появился новый свидетель
Происшествия Катастрофы
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
01:33
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение