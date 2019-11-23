Медведев предложил новый вариант рабочей недели

Медведев не поддержал жесткое определение неполного рабочего дня

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что он против внесения в Трудовой кодекс понятия "неполный рабочий день". Об этом глава правительства рассказал на встрече с региональным активом партии "Единая Россия" . По словам премьера, подобная формулировка, которая может толковаться по-разному, может навредить жителям России, в частности работающим матерям. "Потому что скажут: "Вот если это не помещается в определение, значит, это полный рабочий день", — пояснил Медведев.

По словам главы правительства, который ранее предлагал идею с четырехдневной рабочей неделей, эту идею нужно превратить в нечто другое. Медведев предложил вместо укороченной рабочей недели для всех вариант неполного рабочего дня для матерей с маленькими детьми, чтобы у них сохранялись соцвыплаты. Как отметил политик, кто-то может не захотеть работать четыре дня в неделю, но при этом согласен на пять рабочих дней по четыре часа.

"Это и будет в современном смысле неполная занятость, но если мы когда-нибудь к этому придем с точки зрения трудовой нагрузки и законодательства, то это будет полная занятость при четырехдневной рабочей неделе", — цитирует Медведева РИА Новости.

Напомним, ранее Медведев разъяснил, что переход на четырехдневную рабочую неделю — не сиюминутный вопрос, и его не нужно воспринимать буквально. А главное — такой шаг не должен снизить зарплаты сотрудников. О теоретическом сокращении рабочей недели до четырех дней Медведев заявлял еще в июне, выступая на сессии Международной конференции труда в Женеве.