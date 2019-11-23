Медведев призвал «Единую Россию» стать «неуязвимой» 

Российский премьер-министр, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев призвал сделать политсилу «практически неуязвимой для политических оппонентов» к грядущим выборам.
Об этом он сказал во время XIX съезда партии.
«В 2021 году нам предстоят выборы в Государственную думу. Весь следующий год мы должны посвятить тому, чтобы к думской кампании партия «Единая Россия» подошла на пике сил и возможностей… постараться сделать партию практически неуязвимой для политических оппонентов», — сказал он.
Вместе с этим он добавил, что политсила должны быть открытой для всех, кому нужна поддержка.
Отдельно Медеведев отметил, что необходимо критически взглянуть на свой предыдущий опыт, а также обновить программу партии.
Ранее президент России Владимир Путин призвал членов партии «Единая Россия» добиваться решений проблем в стране своими силами, а в случае необходимости «терзать и трясти» чиновников.