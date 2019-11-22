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В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией 

РИА Новости 2 часа назад
Крым опроверг информацию о паромном сообщении с Турцией
Фото: РИА Новости
Паромное грузовое сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров, сообщила РИА Новости директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.
Ранее Серова заявила о возобновлении паромного сообщения, прерванного несколько лет назад. В свою очередь депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская назвала эту новость еще одним шагом в сторону дружбы и признания Крыма.
"По уточненной последней информации, на данный момент паромное сообщение не возобновлено. Процесс находится в стадии переговоров и согласований", — сказала Серова.
По ее словам, крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщение с Турцией.
"К сожалению, пока такого решения окончательно не принято. Желания одного бизнеса тут недостаточно", — подчеркнула Серова.
Турция прервала паромное сообщение с Крымом в марте 2017 года.
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Теги:
Политика , Наталья Поклонская , Наталья Серова , Госдума , РИА Новости , Республика Крым , Турция
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