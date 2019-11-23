Медведев закрыл съезд «Единой России»

"Еще раз поздравляю обновлённый состав президиума генсовета, желаю вам успехов, и наш партийный день — во всяком случае, мое в нем участие — подходит к концу. Так что с вашего позволения я нашу с вами работу завершаю", — сказал он.

По окончании пленарного заседания Медведев провёл заседание генерального совета партии, как лидер и член ЕР он также проголосовал за обновлённый состав генсовета и его президиума.