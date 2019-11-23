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Политика

Медведев закрыл съезд «Единой России» 

РИА Новости + ещё 8 2 часа назад
Медведев закрыл съезд «Единой России»
Фото: РИА Новости
Лидер "Единой России" премьер Дмитрий Медведев завершил работу 19-го съезда партии.
"Еще раз поздравляю обновлённый состав президиума генсовета, желаю вам успехов, и наш партийный день — во всяком случае, мое в нем участие — подходит к концу. Так что с вашего позволения я нашу с вами работу завершаю", — сказал он.
По окончании пленарного заседания Медведев провёл заседание генерального совета партии, как лидер и член ЕР он также проголосовал за обновлённый состав генсовета и его президиума.
На 19-м съезде в Москве партия дала старт избирательной кампании 2021 года, когда состоятся выборы в Госдуму.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев , Единая Россия , Госдума
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