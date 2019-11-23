В России оценили стратегию Украины по возврату Крыма

По словам сенатора, все понимают, что полуостров никогда не вернется в состав Украины. Цеков добавил, что представители украинского лидера повторяют одни и те же фразы: «Крым украинский», «Мы будем бороться», «Мы его вернем». При этом они «ничего конкретного представить не могут».

Цеков также отметил, что Украина нуждается в «реальных» политиках, которые будут стремиться восстановить отношения между Киевом и Москвой.

«Тема Крыма вообще должна быть снята с повестки дня», — заявил сентаор.

Ранее сообщалось, что команда Владимира Зеленского активно разрабатывает стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Об этом заявил руководитель Представительства президента в Крыму Антон Кориневич . Кроме того, правительство Украины планирует делать все для того, чтобы вопрос Крыма не исчезал с повестки дня как на внутригосударственном, так и на международном уровне. «Никто не собирается сдавать позиции по Крыму. Мы убеждены в том, что Крым — наш. Другой позиции не может быть. Я не вижу оснований говорить о каких-то уступках», — подчеркнул Кориневич.