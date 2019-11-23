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Москва потребовала от Японии признать суверенитет России над Южными Курилами 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 34 минуты назад
Япония должна признать суверенитет России над Южными Курилами, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что переговоры с Москвой Токио продолжит, исходя из базовой позиции — решение территориального спора и последующее заключение мирного договора, передает ТАСС.
На это Лавров ответил, что «при всем уважении» к представителю Японии российская сторона ориентируется на договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Они согласились «продвигаться в обсуждение проблем на основе декларации 1956 года». А в ней «четко сказано», что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и «суверенитета России над всеми нашими землями, включая и эти территории».
«А потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — сказал Лавров.
Лавров также отметил, что для заключения мирного договора «военный союз» Японии и США «является проблемой». Еще до декларации 1956 года СССР подчеркивал, что декларация должна быть выполнена «в полном объеме» и реализована «в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии».
Москва передала Токио «перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности», связанных с «военно-политическим альянсом» Японии и США. По его словам, «японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности».
Лавров указал, что «в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай». И все свои альянсы США намерены выстраивать, «исходя из этих угроз». Это «расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса» против России.
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Комментарии3 
Теги:
Политика , Видео , Япония и Россия , Синдзо Абэ , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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