Москва потребовала от Японии признать суверенитет России над Южными Курилами

Генсек кабмина Японии Есихидэ Суга заявил, что переговоры с Москвой Токио продолжит, исходя из базовой позиции — решение территориального спора и последующее заключение мирного договора, передает ТАСС.

На это Лавров ответил, что «при всем уважении» к представителю Японии российская сторона ориентируется на договоренности между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ . Они согласились «продвигаться в обсуждение проблем на основе декларации 1956 года». А в ней «четко сказано», что сначала должно быть признание итогов Второй мировой войны и «суверенитета России над всеми нашими землями, включая и эти территории».

«А потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — сказал Лавров.

Лавров также отметил, что для заключения мирного договора «военный союз» Японии и США «является проблемой». Еще до декларации 1956 года СССР подчеркивал, что декларация должна быть выполнена «в полном объеме» и реализована «в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии».

Москва передала Токио «перечень конкретных озабоченностей в сфере безопасности», связанных с «военно-политическим альянсом» Японии и США. По его словам, «японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности».

Лавров указал, что «в отношениях с Японией Соединенные Штаты не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них является Россия и Китай». И все свои альянсы США намерены выстраивать, «исходя из этих угроз». Это «расходится с заверениями, которые нам дают японцы о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса» против России.